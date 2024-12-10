В Севастополе на этой неделе подорожает хлеб

Как сообщила администрация хлебокомбината, предыдущее повышение цен на хлеб было в ноябре прошлого года. С тех пор произошел значительный рост основных сырьевых составляющих себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции. Помимо сырья (мука подорожала на 24-33%, растительное масло — на 48%, молочная сыворотка — на 55%) выросли затраты на упаковку, доставку (бензин А92 +7%); газ (+22%), энергоносители (+10%). Также увеличилась заработная плата работников.

«Сложившаяся ситуация вынуждает нас поднять отпускные цены с 12 декабря 2024 года: хлеб в среднем на 15%; сдобные хлебобулочные изделия на 6%, сухари на 4%; кондитерские изделия в среднем на 5%», — сообщило предприятие торговым сетям, пишет «Севастопольская газета».

При этом социальные цены на хлеб «Дарницкий» и «Формовой» в это году держались на уровне 2021 года.

Ольга Сурикова

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