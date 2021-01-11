В Севастополе готовятся к минусовой температуре

Коммунальщики обрабатывают дороги

С сегодняшнего вечера в Севастополе прогнозируется понижение температуры воздуха до -2°С и мокрый снег. Севавтодор задействовал 8 единиц спецтехники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий, говорится на сайте правительства города.

Также сообщается, что комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят в разных районах города.

Городские дороги обрабатываются увлажненной солью.

«В первую очередь песчано-соляной смесью обрабатываются аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, спуски и подъемы», — сообщили в пресс-службе .

ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает соблюдать правила дорожного движения! ⠀

В правительстве напомнили, что в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда жители могут обратиться при обнаружении гололеда.