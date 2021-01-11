Город Жизнь

В Севастополе готовятся к минусовой температуре

11-01-2021
админ
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Коммунальщики обрабатывают дороги

С сегодняшнего вечера в Севастополе прогнозируется понижение температуры воздуха до -2°С и мокрый снег. Севавтодор задействовал 8 единиц спецтехники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий, говорится на сайте правительства города.

Также сообщается, что комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят в разных районах города.  

Городские дороги обрабатываются увлажненной солью.  

«В первую очередь песчано-соляной смесью обрабатываются аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, спуски и подъемы», — сообщили в пресс-службе .  

ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает соблюдать правила дорожного движения!  ⠀  

В правительстве напомнили, что в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда жители могут обратиться при обнаружении гололеда.

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