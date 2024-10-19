В Севастополе барабульку продают по цене камбалы

«Севкор» выяснил цены на свежую рыбу в Севастополе. Одной из дорогих черноморских рыб сейчас является султанка или барабуля, как ее привычно называют местные жители.

Чтобы полакомиться вкусной рыбой, придется отдать 1300 рублей за кило. По такой цене ее продают на рынке 5-ый километр.

Столько же стоит и черноморская камбала. Но это цена идет за килограмм, а не за всю рыбу. В целом, камбала обойдется вам в 6-7 тысяч рублей.

Кстати, цена на нее стала чуть меньше. Весной камбала продавалась за 1400 за кило.

«Вспоминаем времена, когда барабуля была доступной. Килограмм покупали за 500 рублей. Это было года три назад. Летом в прошлом году цены тоже иногда снижались до 600 рублей, но сейчас рыба стала просто «золотой», — поделились с «Севкором» покупатели.

Сарган на 5-м километре продается за 850 рублей, крупный луфарь за 950, зато ерш можно сказать бюджетный – 300 рублей, его берут, как правило на уху.

Хамса продается также по 300 рублей и по 350 рублей селедка.

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Кристина Ветер