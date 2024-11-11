В Севастополе проводили в последний путь генерал-майора Павла Клименко

В Севастополе состоялось прощание с генерал-майором Павлом Юрьевичем Клименко, командиром мотострелковой бригады, который погиб во время выполнения боевой задачи в районе Красногоровки на Донецком направлении.

В церемонии приняли участие высокопоставленные военные, в том числе временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Анатольевич Кочетков, а также родные и близкие покойного.

Павел Юрьевич родился в селе Озек-Суат в Ставропольском крае, окончил среднюю школу в посёлке Затеречном и получил высшее образование в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом училище имени С.М. Кирова, после чего начал свою службу в 810-й бригаде морской пехоты. Он также окончил общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации.

В течение своей военной карьеры Клименко проявил себя как отважный и мужественный командир, за что был награждён множеством орденов и медалей, включая орден Александра Невского, орден «За военные заслуги», медаль «За отвагу» и звание Героя Донецкой народной республики. Он был дважды кавалером ордена Мужества и недавно получил звание генерал-майора.

Павел Юрьевич был командиром, который не прятался за спинами своих бойцов и всегда действовал с преданностью и любовью к Родине.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер