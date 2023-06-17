В Севастополе без вести пропавшую 12-летнюю школьницу нашли целой и невредимой

15 июня из полиции в органы СК России поступила информация об уходе школьницы, проживающей в доме по проспекту Победы: мама девочки сообщила, что днем дочь ушла из дома гулять и к вечеру не вернулась, что для нее не свойственно. Семья по месту жительства и учебы характеризовалась самым лучшим образом.

Было известно, что девочка выключила телефон, взяла с собой рюкзак с личными вещами и овощи для кормления лошадей. В результате широких поисковых мероприятий по обследованию мест, где могут содержаться животные, девочка была найдена на территории Тороповой дачи.

Причиной такого поступка стали личные переживания подростка.

В настоящее время школьница возвращена в семью.

Напомним, ранее в Севастополе сутки искали восьмилетнего мальчика Александра Волкова. Ребенок был найден живым и невредимым.

Ольга Сурикова