В Севастополе автослесарь без прав уехал кутить в центр на авто клиента

В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении водителя, уже имеющего судимость за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Установлено, что 29-летний житель Севастополя, работая слесарем-механиком местного автосервиса, начал ремонт автомобиля «Hyundai» одного из клиентов. Но машиной он решил воспользоваться для своих развлечений.

На следующий вечер уже в пьяном виде автослесарь сел за руль иномарки и отправился в центр города, где приобрел спиртное и дальше продолжил его распивать, еще и управляя автомобилем.

В Ленинском районе нетрезвого водителя задержали сотрудники ГАИ и в ходе проверки выяснили, что в июле 2022 года он уже был осужден за аналогичное правонарушение. Тогда ему был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением прав сроком на 2,5 года. Освидетельствование водителя показало 0,706 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Правонарушитель был задержан, а автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.

Теперь автоугонщику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте также: В Севастополе мужчина дважды угонял один и тот же «Mercedes» с помощью отвертки

Ольга Сурикова