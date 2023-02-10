В Севастополе появится дорога-дублер в объезд развязки на 5 км

В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Севастополе отремонтируют 122 улицы и магистрали, в том числе, четыре моста. Среди них дорога через садовые товарищества, которая станет востребованной во время реконструкции главной развязки пятого километра.

Замруководителя дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Александр Ширяев рассказал, что на 2023 год запланирован ремонт автомобильной дороги, проходящей вдоль СТ «Медик», СТ «Овощевод».

«Подрядная организация уже приступает к работам. Будет дорога-дублер, в объезд «Огурца». Выезд будет в районе Монастырского шоссе, в районе путепровода, в районе кладбища», — уточнил он.

Так в объезд от Французского кладбища можно будет проехать вдоль железной дороги к «высоте горной». А оттуда прямой путь хоть на Балаклаву, хоть на Ялту, хоть в центр Севастополя.

Напомним, в Севастополе начата реконструкция дорожной развязки в районе 5 км Балаклавского шоссе. Планируется, что развязку оборудуют в двух уровнях, так как Камышовое шоссе станет частью трассы «Таврида» и будет расширено до четырех полос.

Ольга Сурикова