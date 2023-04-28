В сенате США раскритиковали Байдена за затягивание поставок танков

Вчера, 27 апреля, несколько сенаторов раскритиковали президента США Джозефа Байдена и его военных советников за «медленные темпы поставок» танков на Украину, сообщает The Washington Post.

Глава Европейского командования США Кристофер Каволи на встрече сенаторов с президентом США сообщил, что ни «точные источники» поставок танков, ни «точные сроки» не определены.

«Это контрнаступление, о котором все говорят — это самое длительное завершение удара в мировой истории», — высказал недовольство сенатор Кинг.

При этом он сказал, что если танки не поступят до августа-сентября, то «вполне может быть слишком поздно».

В ходе беседы даже прозвучали упреки в намеренном затягивании этого процесса.

«Я думаю, это отражает политическое решение затягивать с тем, что мы поставляем на Украину», — сказал сенатор Коттон.

Пресс-служба пентагона оправдываясь сообщила, что уже сейчас западным странами на Украину для наступления поставлено 230 танков и более 1150 бронемашин.

Напомни, официальные лица Белого дома за два дня до годовщины начала СВО попросили украинский ГУР не наносить удары по Москве.

Фото: Американский солдат управляет боевым танком Abrams во время учений в Польше. (Матеуш Слодковский / AFP / Getty Images)