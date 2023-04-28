В центре Севастополя проводится археологическая разведка

В центре Севастополя, на газонах возле Вечного огня, появились два небольших разрытия. Это намеки к приближающейся реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова.

Земляные работы перед реконструкцией проводят профессиональные археологи в целях выявления объектов археологического наследия, пишет ForPost.

«Для проекта по реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова проводится археологическая разведка для выявления археологических объектов, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по их сохранности. Это обязательная часть работ», — прокомментировали процесс в пресс-службе правительства города.

В яме под слоем земли хорошо видна каменная кладка.

В комментариях изданию и.о. вице-губернатор Евгений Горлов рассказал, что сейчас разработчики активно работают над проектом реконструкции второй части Центрального городского кольца, включающего улицу Ленина и проспект Нахимова.

При этом работы ведутся в тесном контакте с представителями Севнаследия для сохранения памятников культурного наследия, в том числе многоквартирных жилых домов.

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Ольга Сурикова

Фото: Дмитрий Островский