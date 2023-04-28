ЧП местного масштаба. Севастополь поплыл

Сегодня, 28 апреля, в Севастополе с ночи льет дождь, что неминуемо привело к затоплению некоторых дорог, а также к заторам.

Так, на проспекте Октябрьской революции, 56к, образовалась царь-лужа, в которую решаются въезжать только самые смелые водители, большая часть старается развернуться и объехать этот район. Но для многих это единственный путь — впереди два садика и подъезд к двум школам.

Один из автовладельцев рассказал «Севкору», что лишился в ней номера ТС.

Не обошлось сегодня и без пробок на дорогах. К 10:30 на проспекте Октябрьской революции дорожная ситуация не улучшается, идет задержка общественного транспорта.

Ольга Сурикова