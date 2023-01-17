В Севастополе на треть возросло количество ДТП с участием детей в темное время суток

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя произошло 13 ДТП, в которых 15 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба городского УМВД.

При этом было выявлено 24 случая управления авто в состоянии опьянения, 3 из которых повторно.

Подчеркивается также, что по итогам прошлого года почти на 30 % возросло количество ДТП с участием детей в темное время суток. «В большинстве случаев несовершеннолетние при переходе проезжей части дороги не использовали световозвращающие элементы, что стало сопутствующей причиной дорожных происшествий», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе с начала года в ДТП погибли два человека.

Ольга Сурикова