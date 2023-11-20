В районе Ангарского перевала сильный снегопад

В ночь на 20 ноября в Симферополе и Симферопольском районе выпал снес. Метель началась и в районе Ангарского перевала.

«В настоящее время идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника, проезжаемость обеспечена», — сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Также умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем, заверил он.

Водителей просят подумать о безопасности на дорогах и не выезжать на летней резине.