В последний путь проводили участника СВО

Севастопольцы выражают соболезнования семье и друзьям Алексея Винницкого, который отдал свою жизнь, выполняя свой долг в зоне СВО.

Его путь от школьной скамьи до службы в армии — это история преданности и мужества. Алексей вырос в Севастополе, стал частью его сообщества и, как настоящий патриот, выбрал служить своей стране.

Его решение заключить контракт с Министерством обороны в 2024 году и участие в специальной военной операции говорит о его высоком гражданском сознании и готовности защищать свою родину. Погибнуть на Донецком направлении — это трагическая утрата, которая оставляет глубокий след в сердцах всех, кто его знал.

Пусть память о Алексее Винницком будет светлой, и его подвиг не будет забыт.