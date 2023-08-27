В ЛДПР считают, что жадность сотовых операторов пора умерить

Глава Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов возмутился наглостью сотовых операторов, которые берут плату за раздачу интернета со смартфона на другие устройства
В ФАС начали поступать жалобы на платную раздачу интернета. Сотовые операторы ввели плату за раздачу интернета со смартфонов.
С такой ситуацией столкнулись и жители Севастополя.
Абонент, оплатив интернет на своём смартфоне, не может бесплатно раздать сеть на собственный же домашний ноутбук.
В Севастопольском отделении ЛДПР также считают, что с такой ситуацией надо разобраться.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба ЛДПР