В ЛДПР считают, что жадность сотовых операторов пора умерить

Глава Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов возмутился наглостью сотовых операторов, которые берут плату за раздачу интернета со смартфона на другие устройства

В ФАС начали поступать жалобы на платную раздачу интернета. Сотовые операторы ввели плату за раздачу интернета со смартфонов.

С такой ситуацией столкнулись и жители Севастополя.

Абонент, оплатив интернет на своём смартфоне, не может бесплатно раздать сеть на собственный же домашний ноутбук.

В Севастопольском отделении ЛДПР также считают, что с такой ситуацией надо разобраться.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР