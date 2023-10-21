В Крыму в ДТП с КАМАЗом пострадал ребенок

ДТП произошло вечером 20 октября на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный, вблизи с. Скворцово.

Водитель автомобиля КАМАЗ, при выезде со второстепенной дороги на главную, повернул налево и не уступил дорогу водителю автомобиля Volkswagen, который ехал по главной.

В аварии пострадали 35-летняя женщина, 33-летний мужчина и ребенок 2018 года рождения, которые находились в Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ольга Сурикова