В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР

Россия, как правопреемник СССР, имеет право отменить незаконное решение о передаче Крыма, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Цеков отметил, что решение было проведено с массой нарушений: у президиума Верховного совета СССР не было прав передавать полуостров УССР.

«Это дает нам возможность говорить с нормальными странами, которые относятся с уважением к РФ, объяснять вообще, что произошло с Крымом в 1954 году на самом деле. Я считаю, что незаконные решения того периода отменяются, могут отменяться, должны отменяться», — подчеркнул сенатор.