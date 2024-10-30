В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой постепенного сокращения времени продажи алкоголя в России.

По его мнению, в будни и выходные дни алкоголь должен продаваться не более пяти часов в сутки. В дальнейшем этот период следует сократить до двух часов.

Например, в Вологодской области скоро введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни — всего два часа в день, с 12 до 14 часов.

Напомним, что ранее в Госдуме уже звучали предложения об ограничении продажи алкоголя.

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Анна Левина