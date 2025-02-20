В городе установили более 1000 светоотражающих дорожных знаков

По сообщению Севавтодора в Севастополе установил более 1000 дорожных знаков с повышенным светоотражением на улицах города. Это знаки «Пешеходный переход» и «Дети».

Всего за 2024 год дорожники установили новые и заменили старые дорожные знаки в объеме 4000 шт. В планах на текущий год — установить около 3000 тысяч знаков.

«Очень часто мы стали встречаться с порчей дорожных знаков, стоек, наклейками и граффити на них. Такие действия создают угрозу безопасности, приводят к возникновении аварийных ситуаций и ДТП», — отмечают специалисты Севавтодора.

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