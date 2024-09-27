В департаменте соцзащиты разъяснили нюансы региональных выплат участникам СВО

Речь идет о единовременной региональной выплате, которая выплачивается из бюджета Севастополя участникам СВО при заключении контракта с минобороны на 1 год и более, либо призванным по мобилизации.

Если военнослужащий заключил контракт либо был призван по мобилизации до 1 августа 2024 года, то ему полагается региональная выплата в размере 200 тысяч рублей. Притом выплата носит заявительный характер, то есть военнослужащий должен лично обратиться за ней в департамент соцзащиты.

А вот, если контракт заключен уже после 1 августа 2024 году военнослужащему положена единовременная выплата в 400 тысяч рублей, притом она носит проактивный характер, то есть военкомат сам передает сведения в департамент социальной защиты и военнослужащему будет начислена выплата.

Важно, что в обоих случаях, если военнослужащий заключил контракт с минобороны, он должен как проживать постоянно на территории Севастополя, так и заключить контракт именно в севастопольском военкомате.

В случае мобилизации достаточно быть просто призванным на территории Севастополя.

Дарья Тимофеева

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