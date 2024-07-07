В Алуште горел газораспределитель. 14 населенных пунктов остались без газа

Вечером 6 июля случился пожар на газораспределительном узле в пригороде Алушты.
Причиной возгорания стала разгерметизация подвесного моста газовой трубы. Произошло факельное горение.
Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лес.
Площадь пожара составила почти 4,2 тысячи «квадратов».
Открытое горение лесной подстилки ликвидировано, сообщили в МЧС России.
Газоснабжение в 14 населенных пунктах в районе Алушты приостановлено из-за повреждения магистрального газопровода.
Предварительно, пострадавших при пожаре нет.
Восстановительные работы на газопроводе в районе села Виноградное продлятся 7-10 дней. На данный момент 14 поселков в районе Алушты продолжают оставаться без газа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«ГУП РК «Черноморнефтегаз» приступили к выполнению ремонтных работ — сформированы ремонтные бригады, организовывает доставка необходимых строительных материалов», — проинформировал врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
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Ольга Сурикова