Учитель химии из Севастополя участвует в конкурсе «Учитель года России-2023»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал проголосовать за нашего педагога — участника конкурса «Учитель года России-2023».

Рафаэль Раильевич Сайфутдинов — учитель химии Образовательного центра «Бухта Казачья».

❗️Поддержать его можно и нужно в специальном чат-боте https://vk.com/write-30558759 — нажимайте «начать», затем «принять и продолжить», после в списке «голосование за Учителя года», «настроить фильтр» — и выбирайте наш регион, а потом «вернуться к голосованию». Вы увидите визитку, теперь нужно просто нажать «проголосовать». Готово! 📚

Отдать свой голос можно только за одного финалиста.