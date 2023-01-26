ЦИПсО обвинили супругу последнего командира подлодки «Запорожье» учительницу из Севастополя в педофилии

Неправдоподобная статья о том, что преподавательница одной из севастопольских школ Алла Шагеева якобы домогается своего ученика появилась 25 января на информационном портале «События Крыма» .

В правоохранительных органах и правительстве Севастополя данный информационный вброс опровергли, отметив, что была проведена проверка и данная информация оказалась недостоверной.

Причиной провокации против Шагеевой, скорее всего, послужил тот факт, что ее супругом предположительно является Роберт Шагеев последний командир единственной украинской подводной лодки «Запорожье».

Во время событий весны 2014 года он принял решение перейти на сторону российской армии, где сделал успешную карьеру.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский