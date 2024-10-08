T2 отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Сотовый оператор T2 (ранее Tele2) отменил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополь.

Теперь минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, без дополнительных роуминговых наценок.

Клиенты T2 автоматически подключаются к сети оператора «Миранда», и услуги тарифицируются по тем же правилам, что и в любом другом регионе России.

Оператор «Миранда» привел тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.

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Анна Левина