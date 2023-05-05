Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в боях за Бахмут

Леонид Корин, один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь», погиб в боях за Бахмут. Об этом сообщил военкор Сергей Колясников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Корин был добровольцем ЧВК «Вагнер». Корин родился в 1975 году. Он написал сценарий к картине Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» об обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Сюжет основан на реальных событиях — биографии снайпера Людмилы Павличенко.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения 10 мая покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.