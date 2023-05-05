В Запорожской области начали эвакуировать детей и пожилых людей из зоны боевого соприкосновения

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о перемещении детей, пожилых и инвалидов из районов, находящихся у линии боевого соприкосновения, написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — отметил Балицкий

По его словам, будет организовано временное перемещение жителей из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона», — пояснил врио главы региона.

Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях.

Ольга Сурикова