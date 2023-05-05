На Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути 

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Сегодня запущено движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика.

Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов

«Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды», — подчеркнул вице-премьер.

Ольга Сурикова