Список адресов, где в Севастополе не будет света 13 ноября

«Севкор» публикует список адресов, где именно в Севастополе запланировано отключение электроэнергии 13 ноября.

с 10:00 до 11:00

пр-кт Нахимова, 1-7(нечет).

с 11:00 до 16:00

ул. Павла Корчагина, 38-44,48,38-А,40-Б.

с 09:00 до 14:00

п. Любимовка

Качинское шоссе, 44.



с 09:00 до 16:00

ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);

СНТ «Ригель», 116,210,910-912(чет),419-А,501,801;

СНТ «Икар-2», 52,114,134,214,232,282,292,334,295-А,135,195,273,281,299,421.



Плановые ремонтные работы



с 08:00 до 16:00

СНТ «Горный», 120А,4,40,1142,11б,107б,1031,45А,3;

ул. Личкатого Ивана, 9,13,19,21,35-А,35-39(нечет),36,38,43,45,48-56(чет),60,62, кад.655;

ул. Яцуненко, 5,6,10,30,30-А,34,41,41-А,45-А,47-А,49,55,57,57-А,59,69-А, кад.790,791, 1457;

ул. Н. Ехлакова, 2-24 (чет),3-27 (нечет), 27,31,33,33-А,35,39,40,42,43;

ул. Фланговая, 2,3,4, 13, 18, 18-А, 21, 24, 28,30,32,34,36,40,42,48,44, кад.1438;

пер. 1-й Фланговый, 1-13(нечет),9-А,30;

пер. 2-й Фланговый, 5,5-А,11,17.

ул. Генерала Жидилова, 23-39 (нечет.); 43,43-А, 45,47,51-63(нечет),53-А,57А,59-А,69, кад. 577,634,720,722, 729,734,736, 773, 781; 596,672,673,743

с 08:00 до 17:00

с. Передовое

пер. Южный, 8-а;

ул. Минчугова, 57-а,45-а;

уч.28, уч.27;

КСП «Красный Октябрь»,кад.27,26,58,89,91,361,369,1226



с. Широкое

ул. Клюшкина, 3-а,9-а,9-г,2-28(чет),32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,3-29(нечет), 33-37(нечет), 35-а,37-а,49-103(нечет), кад.592,595,920,1046;

ул. Булгакова, 33-45(нечет),51-79(нечет),56-а,56-б,48-52(чет),62-110(чет),

31-а,77-а,89,99,103-109(нечет),119-127(нечет),129/ 1-а,113-а;

пер. Звонкий, 1,3,4,5;

пер. Яблоневый, 5,6,7;

ул. Микадзе, 1-б,1-ж,1-23 (нечет),2-26(чет),24-а,26-а;

ул. Приозерная, 8-50(чет),14-а.

с 11:00 до 16:00

пр. Победы, 30 (школа №21, гимназия №10), 40 (д/сад №67).