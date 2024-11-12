Список адресов, где в Севастополе не будет света 13 ноября

«Севкор» публикует список адресов, где именно в Севастополе запланировано отключение электроэнергии 13 ноября.
с 10:00 до 11:00
пр-кт Нахимова, 1-7(нечет).
с 11:00 до 16:00
ул. Павла Корчагина, 38-44,48,38-А,40-Б.
с 09:00 до 14:00
с 09:00 до 16:00
ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).
ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).
с 08:00 до 17:00
с. Передовое
пер. Южный, 8-а;
ул. Минчугова, 57-а,45-а;
уч.28, уч.27;
КСП «Красный Октябрь»,кад.27,26,58,89,91,361,369,1226
пер. Южный, 8-а;
ул. Минчугова, 57-а,45-а;
уч.28, уч.27;
КСП «Красный Октябрь»,кад.27,26,58,89,91,361,369,1226
с. Широкое
ул. Клюшкина, 3-а,9-а,9-г,2-28(чет),32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,3-29(нечет), 33-37(нечет), 35-а,37-а,49-103(нечет), кад.592,595,920,1046;
ул. Булгакова, 33-45(нечет),51-79(нечет),56-а,56-б,48-52(чет),62-110(чет),
31-а,77-а,89,99,103-109(нечет),119-127(нечет),129/ 1-а,113-а;
пер. Звонкий, 1,3,4,5;
пер. Яблоневый, 5,6,7;
ул. Микадзе, 1-б,1-ж,1-23 (нечет),2-26(чет),24-а,26-а;
ул. Приозерная, 8-50(чет),14-а.
ул. Клюшкина, 3-а,9-а,9-г,2-28(чет),32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,3-29(нечет), 33-37(нечет), 35-а,37-а,49-103(нечет), кад.592,595,920,1046;
ул. Булгакова, 33-45(нечет),51-79(нечет),56-а,56-б,48-52(чет),62-110(чет),
31-а,77-а,89,99,103-109(нечет),119-127(нечет),129/ 1-а,113-а;
пер. Звонкий, 1,3,4,5;
пер. Яблоневый, 5,6,7;
ул. Микадзе, 1-б,1-ж,1-23 (нечет),2-26(чет),24-а,26-а;
ул. Приозерная, 8-50(чет),14-а.
с 11:00 до 16:00
пр. Победы, 30 (школа №21, гимназия №10), 40 (д/сад №67).
пр. Победы, 30 (школа №21, гимназия №10), 40 (д/сад №67).
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер