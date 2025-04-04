Сотрудники предприятия «Чистый город» приняли участие в субботнике

Общегородской месяц чистоты и благоустройства стартовал в Севастополе 22 марта. Каждую субботу сотрудники организаций, активисты и просто жители города выходят на уборку районов нашего города.

Сегодня сотрудники «Чистого города» провели вырубку зарослей ежевики и уборку в районе ЦУМа и кинотеатра «Россия», с использованием средства малой механизации: бензопилы, косы, мотоножницы. Запакетировали и приготовили собранный мусор к вывозу. Для уборки была использована тяжелая техника.Основной целью общегородского субботника было не только очистить территорию от мусора, но и повысить уровень экологической сознательности среди населения. Сотрудники предприятия стремились создать чистую и комфортную городскую среду, а также вдохновить других жителей на участие в подобных мероприятиях

Участие «Чистого Города» в общегородском субботнике стало важным шагом к созданию более чистого и уютного города. Такие мероприятия показывают, что забота об окружающей среде — это задача не только властей, но и каждого из нас. Важно продолжать эту работу, привлекая все больше людей к активному участию в жизни своего города. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город чище и комфортнее для жизни.

Спасибо вам за то, что находите время, силы и желание выходить на субботники и делать наш город чище и уютнее! Месяц субботников продлится до 26 апреля.