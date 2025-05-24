Школьники Севастополя могут официально трудоустроиться на лето

Закончился учебный год, и у школьников появилось больше свободного времени. Многие задумываются, как можно провести каникулы с пользой и заодно немного заработать. Корреспондент «Севкора» выяснил подробности в Центре занятости населения Севастополя.

Там пояснили, что подросткам предлагают работу, не требующую квалификации, и только легкий труд, не причиняющий вред здоровью. Чаще всего это вакансии подсобных рабочих, озеленителей, уборщиков территорий, официантов, вожатых, курьеров, промоутеров и т.д.

Зарплата должна быть не менее 22 440 рублей за полный рабочий месяц. Более того, если трудоустройство проходит через Центр занятости населения Севастополя, то ещё доплата составит 3 528 рублей.

Продолжительность рабочего дня ограничена возрастом подростка. Во время школьных каникул это 4 часа в день для ребенка 14-15 лет, 5 часов — для 15-16-летнего подростка. Для молодежи старше 16 лет — до 7 часов в день.

Желающие трудоустроиться могут найти вакансии на портале «Работа России» или обратиться в Центр занятости населения Севастополя.

Минимальный пакет документов для оформления: паспорт, СНИЛС, медицинская справка и справка об отсутствии судимости. Для заключения договора подросткам младше 15 лет понадобится письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

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