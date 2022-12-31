Севастопольцам показали обновленный музей Крошицкого

В Севастополе завершена реконструкция многострадального музея имени Крошицкого. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Проект, без преувеличения — выстраданный, я рад, что удалось завершить самый сложный этап строительных работ, — отметил глава города. — Нам осталось дозакупить дорогостоящее оборудование, дождаться поставки и завершить его настройку. После этого в здание можно будет перевезти картины. Надеюсь, что к лету сможем открыть в музее первую выставку».

Напомним, реставрация музея Крошицкого была начата в 2018 году. Однако она серьёзно затянулась.

Сначала прокуратура признавала большую сумму аванса незаконной и в связи с неправомерной выгодой присуждала штрафы, потом выносила предписания, требующие перечисления «зажатого» ГБУ «Единая дирекция капитального строительства» аванса. Далее в денежные тяжбы включились субподрядчики, которым не выплатил денег уже «Гуар». С учётом вышесказанного и других деталей — сроки реставрации художественного музея имени Крошицкого оставались неопределёнными.

В 2021 году правительство Севастополя одобрило проект мирового соглашения с компанией ООО «Гуар». После этого стало известно о подписании нового контракта на реставрацию музея — подрядчиком был определён ООО «Асгард».