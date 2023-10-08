Севастопольскому благочинию исполнилось 175 лет

Севастопольское благочиние, как церковный округ Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви включает в себя Севастополь и Севастопольский район.

С момента основания Севастополя, в нем активно началось церковное строительство. Накануне обороны Севастополя здесь уже было 7 церквей военного ведомства, 7 церквей епархиального ведомства, первоклассный Балаклавский Георгиевский монастырь и две киновии, строились соборы во имя Св. Николая Чудотворца и Св. Владимира.

Большинство храмов были разрушены во время Первой обороны, но затем были восстановлены, в том числе и на средства самих горожан.

В 1857 году по высочайшему повелению императора Александра II «в воспоминание крещения просветителя России князя Владимира, а так же в память о страшном испытании, постигшем многострадальный Севастополь», был установлен ежегодный крестный ход из городского военного собора в Херсонесскую киновию.

В августе 1861 года на территории монастыря был заложен собор в честь Св. Равноапостольного Князя Владимира. Собор строился по проекту архитектора Давида Гримма и закончен был к осени 1891 года (верхний предел в честь Св. Александра Невского, нижний – в честь Рождества Богородицы).

Пик строительства храмов пришелся на конец XIX – начало XX веков и совпал с экономическим подъемом Севастополя. Только в начале ХХ века в Севастополе и его окрестностях было построено 8 храмов. Среди них — Соборный храм в честь Покрова Пресвятой богородицы на Большой Морской.

В 1916 году накануне Февральской революции, в Севастопольском благочинии действовало 19 православных храмов и три монастыря.

В советские годы Севастопольское благочиние, как и все религиозные организации труда пострадало от притеснений и репрессий.

В 90-е начался процесс восстановления и строительства новых храмов, который получил новый импульс после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

К знаменательной дате, по благословению Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялась презентация альбома «История Севастопольского благочиния 1783-1848».

Эта книга — первый том будущей трилогии, хроника, сопровождаемая историческими документами, многие из которых были опубликованы впервые. Исследователи провели колоссальную работу. По словам Благочинного Севастопольского церковного округа протоиерея Сергия Халюта, альбом предоставляет «уникальную возможность погрузиться в неизведанное прошлое, прикоснуться к страницам православной истории – неотъемлемой составляющей нашей родовой памяти».

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина