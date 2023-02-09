Севастополеведение и кадетский курс будут практиковать уже с детского сада

В Севастополе создается сеть региональных инновационных площадок для модернизации системы образования города. Новые направления будут внедряться начиная с детского сада. Об этом было сообщено 9 февраля в ходе заседания правительства города.

И.о. директора департамента образования Максим Кривонос рассказал, что сейчас рекомендовано создать 21 проект образовательных организаций, которые будут признаны инновационными образовательными площадками.

Так, в детских садах предлагается развивать следующие направления: историко-краеведческое, патриотическое, трудовое, инженерно-конструкторское, кадетское, спортивное.

Как допобразование в школе предлагается внедрять экологическое, IT-направление.

Пока что это экспериментальные программы.

«Допустим, уроки севастополеведения мы уже с детского сада начинам вводить», —отметил Кривонос и добавил, что, если опыт будет признан успешным через три года, практика распространиться на все дошкольные учреждения.

Ольга Сурикова