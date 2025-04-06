Севастополь присоединился к акции «10 000 шагов к жизни»

Сегодня более 30 активных севастопольцев и гостей города присоединились к акции «10 000 шагов к жизни». Отправились в путь от сквера 60-летия СССР до Памятника затопленным кораблям. Дождь? Это лишь повод взять зонтик и пройти заветные 7 километров по живописным локациям, включая морские панорамы и исторические достопримечательности.

Мероприятие состоялось при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Ленинского внутригородского муниципального образования.

Как отмечают организаторы, физическая активность доступна каждому, а вести здоровый образ жизни совсем не сложно и приятно.

Напоминаем, что регулярная ходьба — ключ к крепкому сердцу и отличной форме. Совершайте прогулку и будьте здоровы!

Фото: ЦОЗИМП Севастополя

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