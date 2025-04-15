Севастополь начали украшать к 9 мая

Специалисты Горсвета начали монтировать конструкции «9 Мая» на улице Большая Морская. Всего в городе установят 160 штук в том числе на проспекте Победы и Симферопольском шоссе.

На Приморском бульваре установят конструкцию «Башня с лицами героев» и арки со звездами, на площади Нахимова смонтируют павильон «Звезды», на площади Ушакова будут установлены конструкции «9 Мая», «1941-1945» и два «Огненных противотанковых ежа».

В парке «Учкуевка» появятся конструкции «Звезда» и «Вечный огонь», в парке Победы — три арки «Звезда», на улице Генерала Мельника на разделительной полосе разместят надпись «Победа», а на улице Гоголя установят консоли и перетяжки с колосками и гвоздиками.