Сегодня ночью уничтожено 8 беспилотников и три катера с десантными группами, следовавшими на Крым

Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым.

⚡️ Также ночью в западной части акватории Черного моря, северо-восточнее острова Змеиный, самолетами морской авиации ЧФ уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья.