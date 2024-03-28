Сбербанк открыл пятый офис в Симферополе

Сбербанк открыл новый офис на проспекте Кирова, 14 в Симферополе. Отделение расположено в центральном районе города вблизи крупных жилых кварталов, спортивных, медицинских, образовательных, культурно-исторических, торговых площадок и зданий. Оно стало пятым в Симферополе и пятнадцатым на полуострове.

Здесь клиентам доступны все самые востребованные сервисы и продукты Сбера: от оформления дебетовых и кредитных СберКарт до получения ипотеки и услуг для бизнеса.

Сотрудники помогут установить на смартфон приложение «Учет онлайн», которое дает доступ к СберБанк Онлайн на iOS. Также в офисе можно получить помощь в установке СберБанк Онлайн на Android. В офисе находится детская зона, установлены два банкомата последнего поколения.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Мы видим растущий спрос на сервисы Сбера и активно работаем над расширением сети отделений и устройств самообслуживания на полуострове. Уверен, наш уже пятнадцатый в Крыму офис поможет горожанам и гостям Симферополя с ещё большим комфортом пользоваться как классическими банковскими сервисами, так и самыми инновационными цифровыми решениями. Суммарно уже более 250 000 крымчан и севастопольцев посетили отделения банка. Здесь работают 136 наших банкоматов последнего поколения и свыше 5 тысяч терминалов торгового эквайринга, в том числе с возможностью «оплаты улыбкой».

В столице Республики Крым четыре розничных офиса Сбера и крупнейший на полуострове офис для работы с корпоративными клиентами.