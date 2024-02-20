Ряд садовых товариществ и сельской зоны Севастополя завтра останутся без света

«Севастопольэнерго» продолжает неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ в связи с чем, в среду, 21 февраля на период 1-1,5 часа в интервале с 09:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:

ул. Пограничная, 16-18;

ул. Деметринская, 10-А,4,10,16,24,30-32,11-А,1,5,9,17-19,23;

СТ Керамик, уч.112,8,14, уч.17,25,117;

ул. Богдана Хмельницкого, 20-Б,1808-кад,4,14,54-62, 41, 43,45-А,47-А,65-А,71-А,77;

ул. Терлецкого, 64-а,48-64,68-70,19-а,21,31,67;

ТСН «Благодатный», 24,28,34,38,50,70,107,108,126,35-Б,59/1,47,103,14,24-30,44,66,114,130,162,248,5,11,21,31-33,41,63,123

ул. Композиторская, 8-А,18-А,14-А,10-А,10-Б,2,8-18,7-19,23,1481

с. Орлиное

пер. Дачный, 2-б,2-А,4-8,882,7-а,3-9,883;

ул. Молодежная, 10-б,2-Ж/1,2-Ж/3,2-Д,8-А,6-А,2,3;

СТ «Нива», уч. 93;

ул. Тюкова, 1-А

ул. Интернациональная, 56-а,16-32,32-46,46-60,6,19-43,823;

КСП «Красный Октябрь», 52

ул. Романтиков, 1-15,2-22;

ул. Липранди, 2-4,5-11,15-23;

ул. Рыбальченко, 2-12;

ул. Марсовая, 17-19,25;

проезд Вербеновый, 34-36;

проезд Лавандовый, 15-19;

пер. Хризантем, 6

пос. Мекензиевы горы

пер. Залесный, к. 756,4-6,1-Б,1-А-2,3-13;

пер. Коробейников, 2-б,4-16,1-А,1-Б,1-5,11-13,17;

пер. Тростниковый, 2,10-12,16,3,7,1-Б;

пер. Песенный, 2-А,6,10,14,18,15-А,3-11,17;

пер. Обрядный, 2-8,12,1-3,9-11;

ул. Облепиховая, 20,40-54,2-36,1-23;

пр. Кильватерный, 4,8,14-16,1,7,13-15;

ул. Ясеневая, 2-20;

пер. Слободский, 2-Б/1,4-18,1178,1-Б/2,1-Б/1,5-17

ул. Буковая, 4,1

пер. Сенной, 6,1,5,11;

пер. Пасечный, 2-б,2-а,2-4,8-10,3-А,1-3,1175;

ул. Пасечная, 2-а,2-4,10-12,16-18,1-3,7-13,19;

проезд Пасечный, 1-А,3-5,9-11,15,19-21,1189,125;

пер. Кривой, 2-8,18,23-А,19-А,1-9,19-23;

ул. Родниковая, 13-19;

ул. Сенная, 12-20,1014,1015

ул. Богданова, 23

п. Любимовка

туп. Качинский, 10-А,14-а,6-г,10-46,17,21;

ул. Софьи Перовской, 4-А

ул. Александера, 4-62,1-37,45-51;

ул. Некрасова, 10-20,37-49;

ул. Потемкинцев, 22-30,25-33;

ул. Серафимовича, 47;

ул. Каховская, 14-24,7-25;

ул. Весенняя, 21/2

ул. Коралловая, 131,135;

пер.2-й Академический, 8-10,1,7-9;

пер.1-й Академический, 2-4,8-10,5,9;

ул. Академическая, 12-18,3-41;

ул. Учительская, 14-18,17-19;

ул. Университетская, 58,78;

ул. Ректорская, 26-28,27;

ул. Студенческая,12

ул. Александра Маринеско, 20/12,20/4,56-А/1,20-23,11,27;

ул. Тараса Шевченко, 44-А;

«СНТ Рыбак-5» 140,124,1041

Юхарина балка, 4-10,14-16,20-30,34,42,46,50-5,53-А,5-7,13-15,27,33,37-39,45;

СТ «Южный экспресс», 9;

СТ «Техника», 2,1069

«ТСН-Рябинушка», 33/214,33/214-А,30,82,192,196,199-А,223-А,5-А,203-А,11,31,12

Кроме того, для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В по заявке ФГУП «102 ПЭС» с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

Балка Бермана, 62, 42, 52, 30, 34, 40, 42, 52, 54, 62, 82, 29, 27, 5, 9, 41, 55, 57, кад. 513;

ул. Монастырское шоссе, 4, 176, 94, 86, 33, 85, 119, 145;

СНТ «Скиф», 42, 64, 100, 292, 206, 262, 190, 184, 97, 223, 291, 235, 289, 239, 243, 51, 1213, 146, 138, 1212, 28, 34, 76, 306, 206, 145, 183, 27, 1288, 147, 107, 297, 217, 321, 181, 333, 1260, 144, 120, 224-а, 106, 16, 38, 85, 13, 261, кад. 1286, 1220, 1291, 1132, 1136, 1138, 1119, 1127, 1137, 1107, 733;

СТ «Надежда-1»;

СТ «Перископ»;

СТ «Автомобилист»;

ТСН «Мидэус».