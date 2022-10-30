Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram в России

Накануне вечером домен коротких ссылок мессенджера Telegram — t.me — появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, в качестве обоснования было указано требование Генпрокуратуры.

При этом Роскомнадзор в своем заявлении исключил блокировку Telegram на территории России, но с поправкой в настоящее время.

Так ведомство прокомментировало появление домена t.me, принадлежащего Telegram, в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

По данным ведомства, поводом для проверки домена стало нарушение ст. 15.3 закона об информации, которая подразумевает ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые распространяют призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Ольга Сурикова