Российская РЭБ глушит многое американское высокотехнологичное вооружение в Украине, — The Washington Post

Российские средства РЭБ резко снизили эффективность оружия США на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей украинского военного руководства и конфиденциальный документ, попавший в ее распоряжение.

Как пишет издание, «многое переданное Украине американское оружие со спутниковым наведением не выдерживает российских средств подавления, вынуждая Киев прекратить их использование» на фоне «снижения эффективности».

В частности, по данным газеты, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS и управляемых снарядах Excalibur, вероятность попадания которых в цель в течение нескольких месяцев упала ниже 10%.

Это побудило Киев прекратить использование определенных типов западного оружия со спутниковым наведением.

Ольга Сурикова