Погода в Севастополе на выходных

В Севастополе сегодня, 21 апреля, облачно.
Ночью, днем дождь. Ветер западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12…+14°.
В субботу, 22 апреля, облачно с прояснениями.
Ночью, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12…+14°.
В воскресенье, 23 апреля, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +13…+15°.
Фото: Мария Погорелова
Видео: @AlexeyLatysh