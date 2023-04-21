Погода в Севастополе на выходных

Погода
21-04-2023
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В Севастополе сегодня, 21 апреля, облачно.

Ночью, днем дождь. Ветер западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12…+14°.

В субботу, 22 апреля, облачно с прояснениями.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +12…+14°.

В воскресенье, 23 апреля, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +13…+15°.

Фото: Мария Погорелова

Видео: @AlexeyLatysh

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