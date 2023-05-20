Программа всероссийской акции «Ночь музеев» в Севастополе

Сегодня, 20 мая, в Севастополе пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Жителей и гостей города будут удивлять музеи, выставки, интерактивные площадки, мастер-классы, концерты, экскурсии и другие мероприятия в стенах учреждений культуры и на открытых площадках.

«В этом году тема акции – «История и истории». В Севастополе мы приурочили все мероприятия к празднованию 240-летия со дня основания города», — рассказала директор департамента культуры Анжела Сумакова.

В акции примут участие шесть музеев и будет задействовано восемь локаций, где посетители смогут узнать об истории города, принять участие в мастер-классах и викторинах

Основные мероприятия акции «Ночь музеев-2023» в Севастополе:

1. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя.

С 17:00 до 22:00. Вход для посетителей до 21:30.

Самой масштабной площадкой станет Малахов курган. На территории мемориального комплекса развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвященные периодам Крымской и Великой Отечественной войн, а также будет представлена концертная программа с участием творческих коллективов культурного комплекса «Корабел».

Для всех желающих пройдут экскурсии по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Подробнее на сайте: https://sevmuseum.ru/events/festivali/noch-muzeev-v-muzee-oborony-sevastopolya/.

2. Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (ул. Древняя, 1).

С 19:00 20 мая до 01:00 21 мая. Вход для посетителей до 00:00.

Гости смогут увидеть театрализованные постановки, мастер-классы, иммерсивные уличные спектакли и многое другое.

Впервые будут представлены предметы из фондов музея-заповедника «Каменная могила» (Запорожская область).

Подробнее на сайте: https://chersonesos-sev.ru/media/news/noch-muzeev-2023-istoricheskiy-kruiz-v-khersonese-tavricheskom….

3. Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого (пр. Генерала Острякова, 70).

С 18:00 до 23:00. Вход для посетителей до 22:30.

Сотрудники музея подготовили для посетителей культурно-познавательную программу. Пройдут выставка и авторская экскурсия, приуроченные ко дню основания Севастополя, мастер-классы.

Подробнее на сайте: https://www.sevartmuseum.info/events/10/5714/.

4. Музей Черноморского флота (филиал Центрального военно-морского музея им. императора Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации), ул. Ленина, 11.

С 18:00 до 22:00. Вход для посетителей до 21:00.

Специально для этой акции подготовлена выставка, посвященная 205-летию со дня рождения генерала Э. И. Тотлебена «Под началом Тотлебена мы за день сделали то, что не смогли сделать за год!» Также посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией.

5. Российская государственная художественная галерея (ул. Портовая, 17).

С 18:00 до 21:00. Вход для посетителей до 20:30.

Искусствоведы подготовили программу «Великолепный город. Предчувствие», в рамках которой проведут мини-лекции и викторины.

Подробнее на сайте: https://russianart.gallery/tpost/l1pe5xshy1-noch-muzeev-vmeste-s-rossiiskoi-galereei.

6. Музей «Подземный Севастополь» (АНО ТКР «Равелин»), пл. Суворова (ул. Ленина, 52).

С 19:00 до 21:00.

Посетителям предлагается бесплатное посещение музея с аудиогидом. Также гости смогут принять участие в иммерсионной экскурсии «Погружение».

7. Ретрокинотеатр «Украина».

С 21:00 до 23:00.

В ретрокинотеатре пройдет показ историко-биографических фильмов «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Нахимов».

Подробнее на сайте: https://sevmuseum.ru/events/festivali/noch-muzeev-v-muzee-oborony-sevastopolya/.

Ольга Сурикова