Программа празднования 9 мая в Севастополе

Несмотря на отмену парада Севастопольцев в День Победы ждут праздничные концерты и полевая кухня.
9:00 – Раздача Георгиевских ленточек жителям в центре города.
10:00 – Акция «Полевая почта». Сбор писем для военных. Летняя эстрада «Ракушка».
12:00 – Праздничный концерт. Парк Победы (в районе памятника Георгию Победоносцу).
12:00 – Арт-проект «Победный вальс». Матросский бульвар
12:00 – Полевая кухня. Парк Победы, около Стеллы.
15:00 – Праздничный концерт оркестра народных инструментов «Жемчужина России». Летняя эстрада «Ракушка».
15:00 – Премьера спектакля «А, значит, нам нужна одна Победа». Театр Луначарского.
16:30 – Праздничный концерт. Летняя эстрадная «Ракушка».
20:00 – Кинопоказ «Праведник». Летняя эстрада «Ракушка».
20:00 – Кинопоказ «Нюрнберг». Матросский бульвар (летний кинотеатр).
Фото: Анастасия Ильина