Программа празднования 9 мая в Севастополе

Несмотря на отмену парада Севастопольцев в День Победы ждут праздничные концерты и полевая кухня.

9:00 – Раздача Георгиевских ленточек жителям в центре города.

10:00 – Акция «Полевая почта». Сбор писем для военных. Летняя эстрада «Ракушка».

12:00 – Праздничный концерт. Парк Победы (в районе памятника Георгию Победоносцу).

12:00 – Арт-проект «Победный вальс». Матросский бульвар

12:00 – Полевая кухня. Парк Победы, около Стеллы.

15:00 – Праздничный концерт оркестра народных инструментов «Жемчужина России». Летняя эстрада «Ракушка».

15:00 – Премьера спектакля «А, значит, нам нужна одна Победа». Театр Луначарского.

16:30 – Праздничный концерт. Летняя эстрадная «Ракушка».

20:00 – Кинопоказ «Праведник». Летняя эстрада «Ракушка».

20:00 – Кинопоказ «Нюрнберг». Матросский бульвар (летний кинотеатр).

Фото: Анастасия Ильина