Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с женщинами-медиками участницами СВО

В Москве Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с женщинами-медиками участницами спецоперации, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье бойцов на полях СВО. Также в мероприятии приняли участие жёны и матери мобилизованных, психологи, оказывающие помощь в реабилитации участникам СВО, а также активистки, которые помогают волонтёрским организациям и «Швейбатам» в сборе гуманитарной помощи

«Тысячи женщин сегодня встали на защиту Родины в качестве врачей и медсестёр в зоне проведения специальной военной операции. Труд женщин-медиков, которые каждый день спасают жизни наших военнослужащих, – героический и самоотверженный. Наша святая обязанность уважать этот труд. Правда в том, что медикам часто задерживаются социальные выплаты. Мы будем бороться за своевременное начисление всех выплат, потому что любая власть начинается с уважения к труду!

Специальная военная операция стала настоящим испытанием для нашего народа. СВО проявила лучшие качества наших людей, яркий пример – доблестные военные врачи. Сейчас мы перехватываем инициативу на фронте. Но Запад делает всё, чтобы втянуть нас в затяжной военный конфликт. Мы не должны позволить этого! Именно поэтому мы настаиваем на том, что специальная военная операция должна завершиться в 2024 году. Завершиться Победой России и русского оружия!» – сказал Председатель ЛДПР.

На встрече женщины поделились с Леонидом Слуцким рядом проблем, с которыми они сталкиваются. Это и задержки социальных выплат медсёстрам, длительное отсутствие отпусков у медсестёр в зоне СВО, нехватка медикаментов, недостаточное количество курсов для ускоренного обучения медсестёр-добровольцев, высокая тревожность и потребность в психологической адаптации после возвращения из зоны СВО.

В настоящее время существуют меры социальной поддержки для медсестёр, работающих в зоне проведения СВО, но этого недостаточно.

«Мы будем добиваться изменения подхода к подготовке медиков, а также к организации отпусков медработников, чтобы создать возможности для их ротации, полноценного отдыха, чтобы позволить врачам и медсёстрам восстанавливать силы, здоровье. Владимир Вольфович всегда выступал в поддержку врачей, и мы будем продолжать его дело! Дело Жириновского живёт!» – констатировал Леонид Слуцкий.

Кроме того, Председатель ЛДПР отметил, что приоритет для работы в зоне СВО имеют фельдшеры, врачи анестезиологи-реаниматологи, травматологи, ортопеды с опытом работы в зоне боевых действий или в системе медицины катастроф. Однако медсестёр с таким опытом мало, поэтому в зону СВО обычно отправляются люди с гражданским опытом.

«Невозможно переоценить тот труд, вовлечение, участие в помощи нашим бойцам со стороны женщин, волонтеров, медсестер. Это не только оказание медицинской помощи, но и моральная поддержка и очень часто наши женщины пропускают всю боль участников спецоперации через себя. Мы видим как работают наши женщины-волонтеры в Севастополе. У каждой своя семья, но все свободное время они посвящают помощи нашим военнослужащим ради общей Победы. Несомненно, надо оказывать дополнительные меры поддержки таким людям и партия намерена этого добиваться», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

ЛДПР будет выступать за своевременное начисление всех социальных выплат медикам, а также за изменение подхода к их подготовке, чтобы создать возможности для ротации медиков.