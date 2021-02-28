Предприниматели Севастополя смогут получить поддержку от правительства

Если сохранили до 90% сотрудников

Правительством Севастополя введена региональная мера поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших после введения антиковидных ограничений во II и IV кварталах прошлого года.

Им будут частично компенсированы затраты, в том числе на выплату заработной платы. Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства.

Заместитель директора Департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов рассказал, что после встречи с бизнесменами города губернатор Михаил Развожев обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой продлить финансовую поддержку предпринимателей. После чего правительство приняло соответствующий акт.

«В соответствии с этим мы продлеваем меры поддержки для тех предпринимателей, которые получили выплаты за апрель и май в размере МРОТ на одного сотрудника. Мы продлеваем эту выплату ещё на июнь месяц», – пояснил чиновник, отмечает пресс-служба правительства города.

Читайте также: Севастопольский бизнес получит деньги на зарплаты. Когда направлять заявки?

По информации ведомства, на сегодняшний день почти три тысячи субъектов МСП воспользовались данной мерой поддержки с общей численностью 13,5 тыс. человек, на общую сумму более 312 млн рублей.

Для данной группы предпринимателей, как уточняют в правительстве, не потребуется формирование новой заявки, все проверки пройдут в автоматическом режиме, а главным условием также остается сохранение занятости по отношению к марту 2020 года – это федеральные требования.

Помимо этого, продлевается срок приема заявок для предпринимателей, которые ранее не успели воспользоваться мерой поддержки за периоды апрель и май.

Также получить меру поддержки за июнь смогут предприниматели, которые ранее не входили в перечень получателей региональной меры, так как являлись получателями субсидии за апрель и май из средств федерального бюджета по 576 постановлению Правительства РФ.

Дополнительно вводится мера поддержки для бизнеса сферы общественного питания, гостиничного бизнеса, развлекательной и экскурсионной деятельности.

«Меры поддержки будут предоставляться за октябрь, ноябрь и декабрь, как и ранее, из расчета МРОТ (12 130 руб.) на 1 сотрудника исходя из численности сотрудников в марте 2020 года за каждый месяц при обязательном условии сохранения численности сотрудников на уровне не менее 90% от количества работников в марте 2020 года. В случае если мерой поддержки пользуется ИП – то к численности работников при расчете субсидии прибавляется единица – то есть на самого предпринимателя.

Срок приема заявлений на получение меры поддержки – до 30 апреля 2021 года»,– проинформировала пресс-служба правительства.

Подать заявку на получение меры поддержки с 1 марта 2021 можно по адресу : https://grant.sev.gov.ru/.

В свою очередь, Михаил Развожаев поручил Департаменту экономического развития еще раз провести разъяснительную работу с предпринимателями и рассказать о процедуре получения мер поддержки.

Консультации по вопросам получения меры поддержки осуществляются Центром Мой бизнес: (8692) 22-92-92.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя