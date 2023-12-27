Пожилой морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр

Бахчисарайский парк миниатюр принял нового обитателя — моржа Салтана, его масса более 1,5 тонны, а длина около 4 метров.

В настоящее время в России в условиях зоопарков содержат всего 6 моржей: 5 в Москве и один — в Крыму, Салтан — самый крупный из них. Морж — один из крупнейших морских млекопитающих на планете, это тяжеловесы.

В день съедает 60 кг разнообразных морепродуктов: мойвы, кильки, филе сельди, мидии и гребешки. Салтан обожает перед приемом пищи общаться, играть с тренером и выполнять физические упражнения.

А также умеет петь и эффектно свистит. Салтан — пенсионер, но активно плавает и любит играть. Сейчас для него очень комфортная температура, а вот летом воду нам нужно будет охлаждать до 10 градусов.