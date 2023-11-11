Первые последствия урагана в Севастополе 11 ноября

В Севастополе в ночь с 11 на 12 ноября объявлено штормовое предупреждение.
ТГ «Транспорт Севастополя» выложил фото рухнувшего от ветра дерева на улице Шабалина. При это предупреждается о СБОЯХ в работе всех маршрутов проходящих через ул Шабалина.
Троллейбусы 14 маршрута изменил движение: 14 маршрут сейчас работает:
На 5 км Через (ГУП — через Льва Толстого и Кожанова — на 5км)
Обратное направление: 5 км — Ушакова — далее по 4 маршруту через Кожанова — Льва Толстого )
Среди прочих предупреждений:
«Внимание! Строительные заборы на Героев Севастополя разнесло ветром, все летает.
Будьте осторожны».
«У ТЦ Seamall на Генерала Острякова летают дорожные знаки и крепление сети.
Движению ничего не мешает, просто может «хорошо прилететь» в тс».
Остановлено движение морского транспорта.