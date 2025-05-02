Первые маки раскрыли лепестки и окрасили степь алыми оттенками
Пусть это и дикие сорта, но выглядит вдохновляюще.
Кроме того, появились нежно-голубые островки цветущего льна, волшебные орхидейные: анакамптис кавказский и офрис сосочковая. А пышные тюльпаны заканчивают своё царствование, уступая место другим цветам.
Мыс Опук, который славится яркими весенними растениями, увы, сейчас закрыт для туристов. Но на мысе Казантип каждый может полюбоваться буйством красок природы.
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