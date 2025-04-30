Отопительный сезон в Севастополе завершится 5 мая

По данным мониторинга Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, средняя суточная температура в течение 5 дней от 30 апреля по 4 мая составит 12,6 °C. Средняя температура ночью — ночная 8 °C.

«Со следующей недели уже ниже 10 °C. по прогнозу температура опускаться не будут», — заверила исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства города Севастополя, Вероника Лисовская.

На заведении Правительства Севастополя решено закончить 5 мая отопительный сезон 2024 — 2025 гг.

Это рекорд за последние пять лет. В 2020 году отопительный сезон остановили 1 мая.