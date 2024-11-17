От радости обнимали спасателей: МЧС помогли выйти маме с дочкой из леса

Женщина со своей 16-летней дочерью пошли гулять в лес в районе села Партизанское в Симферопольском районе и заблудились. К счастью, оперативно их нашли спасатели и помогли выйти из леса.

На поиски у сотрудников МЧС России ушло меньше двух часов. Они вывели туристок из леса и отвезли их домой. Медицинская помощь им не понадобилась.

Туристки испугались не на штуку, ведь темнеет сейчас рано и, когда они поняли, что самостоятельно не могут выбраться из леса, стало очень жутко.

Но когда они оказались в безопасности, не скрывая эмоций, благодарили МЧС за спасение.

МЧС России напоминает, что даже на однодневный поход нужно регистрироваться на сайте.