Общественники взяли под контроль благоустройство Северной стороны

Жителям должны понравиться улучшения

Координатор первичной организации «Радиогорка» Алексей Плотников принял участие совместно с представителями управления благоустройства правительства Севастополя и ГБУ «Севастопольский Автодор» в выездном совещании по определению фронта работ по благоустройству общественного пространства на Северной стороне.

В рамках выезда было рассмотрено благоустройство пешеходной зоны на перекрестке улиц Народных Ополченцев — Доронина –Громова, а также сквера возле пожарной части. В ходе осмотра территорий обсудили установку перильных ограждений и пандуса для маломобильных категорий граждан на лестнице напротив детского сада №126, а также дополнительную укладку тротуара со стороны детского сада №40, который продлится от дома №19 по улице Михайловская до дома №66/68 вдоль стадиона гимназии №5.

В планах на текущий год ремонт лестницы от дома №19 по улице Михайловская к детскому саду №126. Кроме того, по обеим лестницам и дорожкам к гимназии №5 и детскому саду №40 появится пандус для маломобильных категорий граждан. Также был рассмотрен вопрос по обустройству остановочными комплексами мест остановки автобуса №55 (там, где будет такая возможность).

По результатам данного выезда, было решено пригласить проектировщиков, которые подготовят эскизные проекты для воплощения планов в жизнь.

«Со своей стороны обещаю прикладывать максимум усилий, чтобы все вышеуказанные объекты были приведены к безопасному и комфортному виду, а также всесторонне информировать жителей Северной стороны о ходе данных мероприятий.

Надеюсь, всем понравятся данные улучшения. Самое главное, что со стороны ведомств есть понимание, что данные объекты должны быть приведены в надлежащее состояние и они обещают в этом помочь», – сообщил координатор первичной организации «Радиогорка» Алексей Плотников.